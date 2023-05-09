Анчелотти: «Матч с «Манчестер Сити» потребует от нас больших усилий»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«План состоит в том, чтобы попытаться выжать из нас максимум, с учетом того, что мы знаем, что решающим будет второй матч, — цитирует L'Equipe Анчелотти. — Мы хотим выйти вперед, и посмотрим, сможем ли мы это сделать. Небольшое преимущество означает для нас положительный результат, а также означает хорошее отношение к игре и отсутствие дополнительных переживаний. Дело не только в результатах, мы также должны чувствовать себя хорошо в игре, создавать проблемы нашим соперникам. Это то, что мы постараемся сделать. Это будет матч, который потребует от всех нас больших усилий, потому что в полуфинале такого турнира не может быть иначе».

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 9 мая. Начало встречи — 22.00 мск.