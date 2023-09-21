Фишер: «Горжусь игрой «Униона» против «Реала»

Главный тренер «Униона» Урс Фишер прокомментировал поражение от «Реала» (0:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Конечно, мы разочарованы. Это естественно, когда тебе оставалась всего минута до ничьей с «Реалом» в Мадриде. Однако я горжусь игрой своей команды. После перерыва у нас не было шанса свободно вздохнуть, несколько раз нам везло. «Реал» в итоге заслужил победу», — цитирует пресс-служба УЕФА Фишера.

«Реал» набрал 3 очка и вышел на первое место в группе C. «Унион» — последний (0 очков).