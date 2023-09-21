Эдегор — о возвращении «Арсенала» в Лигу чемпионов: «Это было потрясающе»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о победе над ПСВ (4:0) в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Мы участвуем в этом турнире, чтобы соревноваться и бороться за то, чтобы дойти до самого конца. Это отличное начало, мы должны продолжать усердно работать, и мы увидим.

Это было потрясающе. Перед игрой чувствовалось, что это была особенная игра для всех. Атмосфера, Лига чемпионов и все вокруг было великолепно. Мы должны еще раз поблагодарить болельщиков», – приводит слова Эдегора BBC.

«Арсенал» с 3 очками возглавил группу B. В следующем туре лондонцы в гостях сыграют с «Лансом». Игра пройдет 3 октября.