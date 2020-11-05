«Ференцварош» не заслужил такого результата». Ребров — о поражении «Ювентусу»
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Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров подвел итоги матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:4).
— Это был очень тяжелый матч, — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА. — Мне немного грустно по поводу результата, потому что мы его не заслужили. Мы много работали, особенно в первом тайме.
Как и в матче с «Барселоной», я недоволен не финальным счетом, а двумя последними голами. Мы допустили ошибки, и в такие моменты вероятны голы. Наши игроки устали, а «Ювентус» — хороший клуб.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур