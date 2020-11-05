Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров подвел итоги матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:4).

— Это был очень тяжелый матч, — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА. — Мне немного грустно по поводу результата, потому что мы его не заслужили. Мы много работали, особенно в первом тайме.

Как и в матче с «Барселоной», я недоволен не финальным счетом, а двумя последними голами. Мы допустили ошибки, и в такие моменты вероятны голы. Наши игроки устали, а «Ювентус» — хороший клуб.