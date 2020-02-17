Фелиш не сыграет с «Ливерпулем» из-за фаринготонзиллита

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» из-за фаринготонзиллита, сообщает Goal.com.

По информации источника, 20-летний португалец уже практически полностью восстановился от мышечного повреждения и мог попасть в заявку на игру против мерсисайдцев, если бы не заболел накануне встречи.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ливерпуль» состоится во вторник, 18 февраля, начало — в 23.00 по московскому времени. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Ваньда Метрополитано».