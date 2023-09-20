Феликс прокомментировал победу над «Антверпеном» в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс прокомментировал победу над «Антверпена» (5:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы все провели отличный матч. Я рад победе. Мои товарищи по команде очень помогают мне, я рад играть рядом с Левандовски. Я много наблюдал за ним до того, как перешел сюда, и сказал, что буду играть рядом с ним», — цитирует пресс-служба УЕФА Феликса.

«Барселона» с 3 очками возглавляет таблицу группы H. «Антверпен» — последний (0 очков).