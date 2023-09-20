Ван Боммел — после разгрома от «Барселоны»: «Ни в чем не могу винить свою команду»

Главный тренер «Антверпена» Марк ван Боммел прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:5) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Их первые три удара в створ ворот стали для них тремя голами. Я думал, что мы хорошо владели мячом, и я ни в чем не могу винить свою команду. Это, конечно, уровень Лиги чемпионов. Они находятся на вершине мира. Вот куда мы должны идти, но мы все еще далеки от этого, однако в этом нет ничего постыдного. Это очень важный момент для нас», — цитриует пресс-служба УЕФА ван Боммеля.

«Барселона» с 3 очками возглавляет таблицу группы H. «Антверпен» — последний (0 очков).