Хави остался доволен игрой «Барселоны» против «Антверпена»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Антверпеном» (5:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Я очень доволен. Очень счастлив этому результату, но, прежде всего, меня порадовало качество нашей игры. Между этой победой и счетом 5:0 против «Бетиса» в субботу, я думаю, это, вероятно, лучшее качество игры, которое мы показали с тех пор, как я возглавил команду. Это тот путь, по которому мы хотим идти. Я горжусь своей командой», — цитирует пресс-служба УЕФА Хави.

«Барселона» с 3 очками возглавляет таблицу группы H. «Антверпен» — последний (0 очков).