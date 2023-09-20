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Сегодня, 03:21

Хави остался доволен игрой «Барселоны» против «Антверпена»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Антверпеном» (5:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Я очень доволен. Очень счастлив этому результату, но, прежде всего, меня порадовало качество нашей игры. Между этой победой и счетом 5:0 против «Бетиса» в субботу, я думаю, это, вероятно, лучшее качество игры, которое мы показали с тех пор, как я возглавил команду. Это тот путь, по которому мы хотим идти. Я горжусь своей командой», — цитирует пресс-служба УЕФА Хави.

«Барселона» с 3 очками возглавляет таблицу группы H. «Антверпен» — последний (0 очков).

&laquo;Лацио&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Атлетико&raquo; (1:1). Вратарь Иван Проведель сравнял счет в&nbsp;концовке. «Лацио» спас гол вратаря c русскими корнями, «Црвена Звезда» потрепала нервы Гвардиоле, Феликс — новая звезда «Барсы»
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
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