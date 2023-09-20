Феликс признан лучшим игроком матча «Барселона» — «Антверпен»

Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс признан лучшим игроком матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Антверпена» (5:0). Португалец забил 2 гола и сделал голевую передачу.

Он стал лишь вторым игроком, принявшем участие в трех голах (2+1) в своем дебюте за «Барселону» в Лиге чемпионов с сезона-2003/04. В 2022 году форвард Роберт Левандовски в 2022 году оформил хет-трик.

«Барселона» с 3 очками возглавляет таблицу группы H. «Антверпен» — последний (0 очков).