Вратарь «Црвены Звезды»: «Было очень и очень трудно против лучшей команды мира»

Вратарь «Црвены Звезды» Омри Глазер прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:3) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Было очень и очень трудно. Это мой первый матч в Лиге чемпионов, и сразу пришлось играть против лучшей команды мира. «Сити» контролировали поле и нанесли, думаю, около 30 ударов, а я сделал 15 или 16 сэйвов», — цитирует пресс-служба УЕФА Глазера.

«Манчестер Сити» набрал 3 очка и лидирует в группе G. У «Црвены Звезды» — по 0 очков.