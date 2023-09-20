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Гвардиола: «В створ «Манчестер Сити» пробил 22 раза, это говорит о том, что мы все сделали правильно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (3:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Даже не знаю, сколько моментов мы упустили в двух последних матчах. Мы играли весьма хорошо, но не могли забить. Мы были настойчивы и в итоге победили. В створ мы пробили 22 раза, это говорит о том, что мы все сделали правильно», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

«Манчестер Сити» набрал 3 очка и лидирует в группе G. У «Црвены Звезды» — по 0 очков.

&laquo;Лацио&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Атлетико&raquo; (1:1). Вратарь Иван Проведель сравнял счет в&nbsp;концовке. «Лацио» спас гол вратаря c русскими корнями, «Црвена Звезда» потрепала нервы Гвардиоле, Феликс — новая звезда «Барсы»
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039190--man-city-vs-crvena-zvezda/
Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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