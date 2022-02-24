Феликс признан лучшим игроком матча «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

На 7-й минуте встречи португалец открыл счет. Он головой переправил мяч в сетку ворот соперника после подачи с левого фланга от Ренана Лоди.

«Забил фантастический гол, проделал огромный объем работы и продемонстрировал превосходную технику», — отметил технический наблюдатель УЕФА.

Ответная игра пройдет в Англии, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.