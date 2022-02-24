«Этим вечером «МЮ» повезло». Фердинанд — о ничьей с «Атлетико»
Фердинанд прокомментировал ничью «Манчестер Юнайтед» с «Атлетико»
Победитель Лиги чемпионов-2008 в составе «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал ничью с «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Предложи такой результат «Юнайтед» до игры, команда согласилась бы на него без раздумий, но этим вечером повезло.
Ищешь лучшей игры, большей интенсивности передвижений и командных взаимодействий, а их нет. Зато есть 1:1, результата команда добилась", — цитирует пресс-служба УЕФА Фердинанда.
Ответная игра пройдет в Англии, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.
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