Победитель Лиги чемпионов-2008 в составе «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал ничью с «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Предложи такой результат «Юнайтед» до игры, команда согласилась бы на него без раздумий, но этим вечером повезло.

Ищешь лучшей игры, большей интенсивности передвижений и командных взаимодействий, а их нет. Зато есть 1:1, результата команда добилась", — цитирует пресс-служба УЕФА Фердинанда.

Ответная игра пройдет в Англии, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.