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«Этим вечером «МЮ» повезло». Фердинанд — о ничьей с «Атлетико»

Фердинанд прокомментировал ничью «Манчестер Юнайтед» с «Атлетико»
Евгений Козинов
Корреспондент

Победитель Лиги чемпионов-2008 в составе «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал ничью с «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Предложи такой результат «Юнайтед» до игры, команда согласилась бы на него без раздумий, но этим вечером повезло.

Ищешь лучшей игры, большей интенсивности передвижений и командных взаимодействий, а их нет. Зато есть 1:1, результата команда добилась", — цитирует пресс-служба УЕФА Фердинанда.

Ответная игра пройдет в Англии, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
23 февр, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
1:1
Манчестер Юнайтед
Голы
Жоау Феликс, 7 (1:0), Эланга, 80 (1:1)
Атлетико
Облак Хименес Лоди (Лемар, 76) Савич Мандава Врсалько Кондогбья Льоренте Эррера Жоау Феликс (Гризманн, 76) Корреа
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф (Ван-Биссака, 66) Магуайр Варан Шоу (Алекс Теллес, 67) Погба (Матич, 66) Фред Бруну Фернандеш Криштиану Роналду Рэшфорд (Эланга, 75) Санчо (Лингард, 82)
Предупреждения
Эррера 45+1’, Мандава 63’, Льоренте 77’, Хименес 78’  -  Шоу 50’, Линделеф 60’, Рэшфорд 65’, Фред 74’, Алекс Теллес 83’
Судьи
Хацеган (Румыния)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033902--atletico-vs-man-united/
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