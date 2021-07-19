Федун прокомментировал результаты жеребьевки квалификационного раунда ЛЧ для «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал жеребьевку 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Красно-белые сыграют против «Бенфики».

— Нам достался серьезный, титулованный соперник, исторически один из самых сильных в Европе. Но уверен, Руй Витория готов к такому вызову. Это будет интересное противостояние для всех, в том числе и из-за давнего соперничества тренеров. Результат непредсказуем, но мы приложим все силы, чтобы показать наш лучший футбол, — приводит пресс-служба «Спартака» слова Федуна.

Первая встреча команд пройдет в Москве 3-4 августа, ответная — 10 августа в Лиссабоне.

В случае успеха «Спартак» продолжит борьбу в 4-м отборочном раунде (жеребьевка 2 августа, матчи 17-18 и 24-25 августа). В случае неудачи красно-белые попадут в групповой этап Лиги Европы.