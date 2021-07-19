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Промес отреагировал на результаты жеребьевки квалификационного раунда ЛЧ для «Спартака»

13:35
Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес опубликовал новую сторис в Instagram по окончании жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. 29-летний нидерландский футболист отреагировал на попадание красно-белых на «Бенфику».

Промес выложил постер-афишу предстоящих матчей «Спартак» — «Бенфика» и добавил два эмодзи: скрещенные пальцы и огонь.

Матчи третьего отборочного раунда турнира состоятся 3-4 и 10 августа.

В последний раз «Спартак» играл в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19. Тогда москвичи уступили в третьем раунде ПАОКу (2:3) и не смогли пройти в групповой раунд ЛЧ.

Сторис Квинси Промеса. Фото Instagram
Сторис Квинси Промеса. Фото Instagram

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