Промес отреагировал на результаты жеребьевки квалификационного раунда ЛЧ для «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес опубликовал новую сторис в Instagram по окончании жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. 29-летний нидерландский футболист отреагировал на попадание красно-белых на «Бенфику».

Промес выложил постер-афишу предстоящих матчей «Спартак» — «Бенфика» и добавил два эмодзи: скрещенные пальцы и огонь.

Матчи третьего отборочного раунда турнира состоятся 3-4 и 10 августа.

В последний раз «Спартак» играл в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19. Тогда москвичи уступили в третьем раунде ПАОКу (2:3) и не смогли пройти в групповой раунд ЛЧ.