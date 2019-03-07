Фабьен Бартез: "ПСЖ не уважал соперника"

Бывший голкипер сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Фабьен Бартез горячо отреагировал на вылет "ПСЖ" из Лиги чемпионов.

По сумме двух матчей счет в противостоянии между "МЮ" и "ПСЖ" оказался ничейным (3:3), клуб из Манчестера прошел дальше благодаря большему числу голов, забитых на выезде.

– Причина вылета – отсутствие уважения. Вот к чему приводит, когда ты не уважаешь игру и соперника, – цитирует Бартеза Le Parisien. – В плане футбола Париж выглядел лучше. Французы продемонстрировали это, выиграв первый матч в Англии, когда состав у "Манчестера" был даже лучше, чем вчера.

Но парижанам не хватило концентрации. Все-таки топ уровень – это топ уровень: здесь результата добивается тот, кто не ошибается, при этом даже не обязательно играть лучше. К тому же "ПСЖ" не усвоил урок 2017 года (вылет от "Барселоны" после крупной победы в первом матче. – Прим. "СЭ"), они не учатся на своих ошибках.

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