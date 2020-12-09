Евсеев: «Очень хочу, чтобы «Локомотив» смог прыгнуть выше головы»

Бывший защитник «Локомотива» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от матча с «Баварией» в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

— Для наших клубов заканчивается сезон в Лиге чемпионов. Очень хочу, чтобы «Локомотив» смог прыгнуть выше головы и увезти из Мюнхена достойный результат, — написал Евсеев в Instagram. — Сделать то, что сделал «Краснодар». Мы радовались, что у России впервые три клуба в Лиге чемпионов, и именно «Краснодар» сделал результаты этого сезона более приемлемыми.

Никто из клубов ранее не сталкивался с коронавирусом. Пандемия заставила нас смотреть на многое по-иному: подготовка к сезону, реакция, когда у тебя внезапно выпадают основные игроки, внешне совершенно здоровые.