Это'О оценил игру «Интера» и «Милана» в полуфинальном матче Лиги чемпионов

Бывший форвард Самюэль Это'О прокомментировал победу «Интера» в матче с «Миланом» (2:0) в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов.

«Уверен, что будет победа 1:0. А мы выиграли 2:0. Но впереди еще много работы. Мы довольны, у нас преимущество. «Интер» провел матч с идеальным менталитетом и настроен, такой же настрой должен быть и в во втором матче», — цитирует слова Это'О fcinter1908.it.

Ответная игра состоится в Милане 16 мая.