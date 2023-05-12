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Сегодня, 23:34

Это'О оценил игру «Интера» и «Милана» в полуфинальном матче Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
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Бывший форвард Самюэль Это'О прокомментировал победу «Интера» в матче с «Миланом» (2:0) в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов.

«Уверен, что будет победа 1:0. А мы выиграли 2:0. Но впереди еще много работы. Мы довольны, у нас преимущество. «Интер» провел матч с идеальным менталитетом и настроен, такой же настрой должен быть и в во втором матче», — цитирует слова Это'О fcinter1908.it.

Ответная игра состоится в Милане 16 мая.

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