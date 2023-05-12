Хавбек «Манчестер Сити» Де Брейне признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Голосование проходило на официальном сайте УЕФА.
Бельгиец забил гол в ворота «Реала» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
За звание стать лучшим также боролись игрок «Реала» Винисиус Жуниор, футболисты «Интера» Генрих Мхитарян и Николо Барелла.
Ранее Де Брейне также был назван автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов.
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