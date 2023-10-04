Эстигор: «Наполи» не стоило спешить забивать второй «Реалу»

Защитник «Наполи» Лео Эстигор прокомментировал поражение от «Реала» (2:3) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Он открыл счет в этой встрече.

«Пожалуй, нам не стоило спешить забивать второй. И я уверен, что теперь мы будем побеждать в предстоящих матчах. Забить дома «Реалу» в Лиге чемпионов и отпраздновать гол вместе с нашими фантастическими болельщиками — от этого просто самые лучшие ощущения. Но, конечно же, мне хотелось победы», — цитирует пресс-служба УЕФА Эстигора.

«Реал» с 6 очками стал единоличным лидером группы C. «Наполи» с 3 очками занимает 2-е место.