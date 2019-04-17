Эрнесто Вальверде: "Не знаю, почему Коутинью так отпраздновал гол"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отметил, что не знает, почему Филиппе Коутинью так необычно отпраздновал гол в ворота "Манчестер Юнайтед" (3:0) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Бразилец отметил гол, заткнув уши пальцами.

– Я не знаю, что это значит, – цитирует AS Вальверде. – Только он сам знает. Я бы предпочел обратить внимание на его прекрасный гол. Следует понимать, что в клубе с такими высокими запросами все подвергаются критике. Мы в непростой обстановке живем. От игроков качества Коутинью всегда требуют максимума. Нужно уметь с этим справляться.