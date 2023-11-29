Эрмосо прокомментировал победный матч «Атлетико» против «Фейеноорда»

Защитник «Атлетико» Марио Эрмосо подвел итоги победного матча над «Фейеноордом» (3:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы показали свой дух, хорошо контролировали мяч и отлично выходили в контратаки. «Атлетико» создал несколько верных моментов. Могли забить больше голов. Впрочем, мы довольны результатом и выходом в плей-офф», — цитирует футболиста пресс-служба УЕФА.

Перед 6-м туром подопечные Диего Симеоне с 11 баллами занимают первое место в группе Е.