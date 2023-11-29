Костакурта огорчен результатом матча «Милана» против дортмундской «Боруссии»

Экс-защитник «Милана» Алессандро Костакурта недоволен игрой Оливье Жиру, не реализовавшего пенальти в матче Лиги чемпионов против «Боруссии» (1:3).

«Мы пропустили три гола в домашнем матче. Это всегда означает, что соперник подготовился к игре лучше. Промах Жиру был очень болезненным, но команда должна была справиться с этим лучше», — цитирует слова Костакурты pianetamilan.it.

«Боруссия» (10 очков) гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Милан» (5) идет последним в квартете.

В последнем туре дортмундцы дома примут «ПСЖ», а «Милан» на выезде сыграет с «Ньюкаслом». Обе игры пройдут 13 декабря.