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Эндрю Робертсон: «Салах забил фантастический гол»

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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился впечатлениями после матча Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (2:0). Он отметил гол Мохамеда Салаха.

— Мо Салах забил сумасшедший гол. Даже не представляю, как можно попасть в ворота с такого угла, — цитирует шотландца официальный сайт УЕФА. — Он и Садио Мане все время забегали за спины защитникам, и это таило в себе угрозу. Мы вышли в 1/8 финала. В последние годы мы уже показали, как можем выступать в плей-офф. Пора сделать это снова.

«Ливерпуль» набрал 13 очков и с первого места вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027112/?iv=true

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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