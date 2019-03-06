Эмилио Бутрагеньо: "Реал" не должен паниковать"

Директор "Реала" по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо после поражения от "Аякса" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4) отметил, что команде не стоит паниковать.

- Это грустный вечер для клуба, но мы должны сохранять спокойствие, – цитирует Movistar Бутрагеньо. - Это было совсем не то, чего мы ожидали, но стоит поздравить "Аякс", который провел фантастический матч и заслужил победу. Нам очень жаль наших фанатов и наших игроков, потому что все было против нас. Мы старались изо всех сил, но нам не повезло. "Аякс" забил дважды в первых же двух атак, затем мы дважды попали в штангу – это ненормально – и затем их третий гол убил интригу. Мы не можем все время побеждать. Сегодня был не наш вечер.