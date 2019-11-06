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Эмиль Форсберг: «Нам удалось нейтрализовать Дзюбу»

00:21
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Полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг после победы в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов над «Зенитом» прокомментировал итоги встречи. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

— Для нас это был хороший матч, — сказал Форсберг. — Мы играли против команды, которая глубоко оборонялась. Однако нам удалось найти удачные решения, чтобы справиться с защитой «Зенита». Знали, что они могут создавать опасные моменты после забросов на Дзюбу. Старались свести такие опасности к минимуму. Нам удалось нейтрализовать Дзюбу, — сказал Форсберг (Дмитрий Зимин)

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Зенит — РБ Лейпциг

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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