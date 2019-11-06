Эмиль Форсберг: «Нам удалось нейтрализовать Дзюбу»
00:21
Полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг после победы в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов над «Зенитом» прокомментировал итоги встречи. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
— Для нас это был хороший матч, — сказал Форсберг. — Мы играли против команды, которая глубоко оборонялась. Однако нам удалось найти удачные решения, чтобы справиться с защитой «Зенита». Знали, что они могут создавать опасные моменты после забросов на Дзюбу. Старались свести такие опасности к минимуму. Нам удалось нейтрализовать Дзюбу, — сказал Форсберг (Дмитрий Зимин)
Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей
Опрос
проголосовало: 1881Все опросы
Как закончится матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Лейпциг»?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...