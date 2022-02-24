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Эланга забил 500-й гол «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
23 февраля. «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1. Энтони Эланга.
Фото Twitter

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:1. На 80-й минуте в составе английской команды гол забил Энтони Эланга.

Как сообщает Opta, «Манчестер Юнайтед» стал четвертой командой, достигшей отметки в 500 голов в истории Лиги чемпионов.

Больше голов в главном еврокубковом турнире только у «Реала» (1001), «Баварии» (760) и «Барселоны» (624).

Ответная игра пройдет в Англии, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
23 февр, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
1:1
Манчестер Юнайтед
Голы
Жоау Феликс, 7 (1:0), Эланга, 80 (1:1)
Атлетико
Облак Хименес Лоди (Лемар, 76) Савич Мандава Врсалько Кондогбья Льоренте Эррера Жоау Феликс (Гризманн, 76) Корреа
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф (Ван-Биссака, 66) Магуайр Варан Шоу (Алекс Теллес, 67) Погба (Матич, 66) Фред Бруну Фернандеш Криштиану Роналду Рэшфорд (Эланга, 75) Санчо (Лингард, 82)
Предупреждения
Эррера 45+1’, Мандава 63’, Льоренте 77’, Хименес 78’  -  Шоу 50’, Линделеф 60’, Рэшфорд 65’, Фред 74’, Алекс Теллес 83’
Судьи
Хацеган (Румыния)
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ФК Манчестер Юнайтед
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