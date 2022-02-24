Эланга забил 500-й гол «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:1. На 80-й минуте в составе английской команды гол забил Энтони Эланга.

Как сообщает Opta, «Манчестер Юнайтед» стал четвертой командой, достигшей отметки в 500 голов в истории Лиги чемпионов.

Больше голов в главном еврокубковом турнире только у «Реала» (1001), «Баварии» (760) и «Барселоны» (624).

500 — Manchester United est devenue la 4e ?quipe ? atteindre la barre des 500 buts inscrits dans l'histoire de la C1, apr?s le Real Madrid (1001), le Bayern Munich (760) et Barcelone (624). G?ants. #ATMMUN pic.twitter.com/VXGQgvCwk4 — OptaJean (@OptaJean) February 23, 2022

Ответная игра пройдет в Англии, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.