Эланга забил 500-й гол «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:1. На 80-й минуте в составе английской команды гол забил Энтони Эланга.
Как сообщает Opta, «Манчестер Юнайтед» стал четвертой командой, достигшей отметки в 500 голов в истории Лиги чемпионов.
Больше голов в главном еврокубковом турнире только у «Реала» (1001), «Баварии» (760) и «Барселоны» (624).
Ответная игра пройдет в Англии, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.
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