Киммих: «Я забил важнейший гол перед нашими болельщиками в такой ответственный вечер»

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Немец стал автором единственного гола в этой встрече и был признан лучшим игроком матча.

«Потрясающее чувство! Я забил важнейший гол перед нашими болельщиками в такой ответственный вечер. Ради таких моментов ты и работаешь. И мы много трудились для этого. Сегодня я получил награду и очень ей рад. Теперь сосредоточимся на полуфинале, а дальше посмотрим, что будет», — цитирует пресс-служба УЕФА Киммиха.

«Бавария» по сумме двух матчей одержала победу (общий счет — 3:2) и вышла в полуфинал турнира, где сыграет с «Реалом».