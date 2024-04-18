Кейн: «Выход в полуфинал — большое достижение для «Баварии»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Невероятная победа. Это был трудный сезон, временами нам приходилось бороться и упорствовать. Сегодня был как раз такой случай. Мы знали, что это будет трудный матч, но верили, что можем изменить ситуацию у себя дома.

Киммих забил классный гол. Он сделал главное — изменил ситуацию для нас. После этого гола нам оставалось лишь защищаться и сохранить ворота на замке. Выход в полуфинал — большое достижение для нас. Мы можем наслаждаться этим успехом», — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна.

«Бавария» по сумме двух матчей одержала победу (общий счет — 3:2) и вышла в полуфинал турнира, где сыграет с «Реалом».