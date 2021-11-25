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Джеко о дубле в ворота «Шахтера»: «Для этого «Интер» меня и подписал»

Джеко прокомментировал свой дубль в ворота «Шахтера» в матче Лиги чемпионов
09:58
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Нападающий «Интера» Эдин Джеко прокомментировал свой дубль в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Шахтера» (2:0).

«Для этого «Интер» меня и подписывал, я стараюсь вносить свой вклад в успехи команды. В первом тайме мы допустили много ошибок, вратарь «Шахтера» здорово выручал. На таком уровне нужна уверенность в своих силах», — приводит Football Italia слова Джеко.

Благодаря победе над «Шахтером» «Интер» вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа D
24 нояб, 20:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:0
Шахтер Д
Голы
Джеко, 61 (1:0), Джеко, 67 (2:0)
Интер
Ханданович Раноккиа Дармиан (Д`Амброзио, 79 ) Шкриньяр Бастони Хакан Чалханоглу (Димарко, 86 ) Барелла (Видаль, 78 ) Брозович Джеко Мартинес (Корреа, 68 ) Перишич (Сенси, 86 )
Шахтер Д
Трубин Додо Витао Марлон Матвиенко Степаненко (Маркос Антониу, 46) Майкон Тете (Марлос, 80) Соломон Педринью (Бондаренко, 73) Фернанду (Мудрик, 81)
Предупреждения
Витао 49
Судьи
Хацеган

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/dzeko-this-is-what-inter-signed-me-for/

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Иван Торопцев все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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