Джеко о дубле в ворота «Шахтера»: «Для этого «Интер» меня и подписал»
Джеко прокомментировал свой дубль в ворота «Шахтера» в матче Лиги чемпионов
09:58
Нападающий «Интера» Эдин Джеко прокомментировал свой дубль в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Шахтера» (2:0).
«Для этого «Интер» меня и подписывал, я стараюсь вносить свой вклад в успехи команды. В первом тайме мы допустили много ошибок, вратарь «Шахтера» здорово выручал. На таком уровне нужна уверенность в своих силах», — приводит Football Italia слова Джеко.
Благодаря победе над «Шахтером» «Интер» вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/dzeko-this-is-what-inter-signed-me-for/
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