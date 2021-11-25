Джеко о дубле в ворота «Шахтера»: «Для этого «Интер» меня и подписал»

Нападающий «Интера» Эдин Джеко прокомментировал свой дубль в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Шахтера» (2:0).

«Для этого «Интер» меня и подписывал, я стараюсь вносить свой вклад в успехи команды. В первом тайме мы допустили много ошибок, вратарь «Шахтера» здорово выручал. На таком уровне нужна уверенность в своих силах», — приводит Football Italia слова Джеко.

Благодаря победе над «Шахтером» «Интер» вышел в плей-офф Лиги чемпионов.