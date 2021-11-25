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Алькантара стал автором гола недели в Лиге чемпионов

14:32
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Голом недели в Лиге чемпионов признан мяч полузащитника «Ливерпуля» Тьяго Алькантары в ворота «Порту» (2:0), информирует сайт УЕФА. 30-летний испанец пробил низом с 29 метров.

На звание автора лучшего гола еще претендовал нападающий «Баварии» Роберта Левандовски, который ударом через себя поразил ворота киевского «Динамо» (2:1).

Полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш и защитник «Янг Бойз» Сильван Хефти также находились среди кандидатов на это звание.

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Роман Шишов все материалы автора
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