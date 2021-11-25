Алькантара стал автором гола недели в Лиге чемпионов
14:32
Голом недели в Лиге чемпионов признан мяч полузащитника «Ливерпуля» Тьяго Алькантары в ворота «Порту» (2:0), информирует сайт УЕФА. 30-летний испанец пробил низом с 29 метров.
На звание автора лучшего гола еще претендовал нападающий «Баварии» Роберта Левандовски, который ударом через себя поразил ворота киевского «Динамо» (2:1).
Полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш и защитник «Янг Бойз» Сильван Хефти также находились среди кандидатов на это звание.
? Хефти— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 24, 2021
? Алькантара
? Педру Гонсалвеш
? Левандовски
Кто забил Гол недели в #ЛигаЧемпионов? Голосуй! ?#UCLGOTW | #ГолНеделиЛЧ
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