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Марко Розе: «Вылет «Боруссии» из Лиги чемпионов — это большой удар»

Тренер дортмундской «Боруссии» Розе назвал ударом вылет команды из Лиги чемпионов
09:47
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе прокомментировал поражение от «Спортинга» (1:3), которое лишило немецкую команду шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Это ужасное поражение. Нашей целью было выступать во всех трех турнирах в следующем году, но теперь мы вылетели из Лиги чемпионов. Это большой удар. Сейчас не время говорить о травмах или о том, что нам кого-то не хватило. Мы приехали в Лиссабон с целью победить и выйти в плей-офф. Играя в меньшинстве с 74-й минуты, мы создали больше чем в полном составе. Я ожидал такой игры с первой секунды. Теперь нам надо поработать над тем, чтобы быть более бескомпромиссными и лучше реализовывать моменты», — приводит официальный сайт УЕФА слова Розе.

«Боруссия» вне зависимости от результатов заключительного, 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов не сможет подняться выше 3-го места в группе C Лиги чемпионов. Немецкая команда будет выступать в плей-офф Лиги Европы.

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032668--sporting-cp-vs-dortmund/

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Иван Торопцев все материалы автора

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