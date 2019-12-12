Джанлуиджи Буффон: «Всегда приятно играть в Лиге чемпионов»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после победы над «Байером» в 6-м туре Лиги чемпионов (2:0) отметил, что ему было приятно вновь сыграть в главном еврокубковом турнире. Для него это была первая игра в Лиге чемпионов в этом сезоне.

— Всегда приятно играть в Лиге чемпионов, — цитирует пресс-служба УЕФА Буффона. — Я замечательно себя чувствую. Думаю, мы многого сможем добиться, если будем подходить к матчам так, как сегодня, с правильным настроем. Роналду и Игуаин стали сегодня хорошим примером. Они повели за собой и заставили всех работать на команду.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры