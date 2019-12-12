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Джанлуиджи Буффон: «Всегда приятно играть в Лиге чемпионов»

05:41
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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после победы над «Байером» в 6-м туре Лиги чемпионов (2:0) отметил, что ему было приятно вновь сыграть в главном еврокубковом турнире. Для него это была первая игра в Лиге чемпионов в этом сезоне.

— Всегда приятно играть в Лиге чемпионов, — цитирует пресс-служба УЕФА Буффона. — Я замечательно себя чувствую. Думаю, мы многого сможем добиться, если будем подходить к матчам так, как сегодня, с правильным настроем. Роналду и Игуаин стали сегодня хорошим примером. Они повели за собой и заставили всех работать на команду.

Байер — Ювентус

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027111/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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