Джан заявил, что считает несправедливым пенальти в ворота «Боруссии» после его игры рукой

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан заявил, что не считает справедливым пенальти в ворота его команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).

«Сначала я дотронулся до мяча головой, а потом он как-то попал мне в руку. По правилам это не игра рукой. Из-за этого мы получили пенальти, и, возможно, поэтому проиграли. К тому же, у нас украли гол в первом матче. Это очень больно», — приводит Goal слова Джана.

На 52-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу дортмундцев главный арбитр Карлос дель Серро Гранде назначил пенальти в ворота немецкой команды после того, как мяч попал в руку Джана в штрафной.

«Боруссия» Д — «Манчестер Сити»: пенальти назначен правильно, Эмре Джан сыграл рукой