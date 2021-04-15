Джан заявил, что считает несправедливым пенальти в ворота «Боруссии» после его игры рукой
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан заявил, что не считает справедливым пенальти в ворота его команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).
«Сначала я дотронулся до мяча головой, а потом он как-то попал мне в руку. По правилам это не игра рукой. Из-за этого мы получили пенальти, и, возможно, поэтому проиграли. К тому же, у нас украли гол в первом матче. Это очень больно», — приводит Goal слова Джана.
На 52-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу дортмундцев главный арбитр Карлос дель Серро Гранде назначил пенальти в ворота немецкой команды после того, как мяч попал в руку Джана в штрафной.
«Боруссия» Д — «Манчестер Сити»: пенальти назначен правильно, Эмре Джан сыграл рукой
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/the-rules-say-it-wasnt-handball-dortmunds-can-unhappy-with/1sazasd7civun1dd1jnj7pu1y8
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