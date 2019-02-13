Душан Тадич: "Аяксу" необходимо проявить себя в этом великолепном турнире, собраться с силами, как бы это ни было сложно"

Полузащитник "Аякса" Душан Тадич высказался о матче с "Реалом" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Он отметил, что его команда переживает не лучший момент, но нужно собраться с силами.

– Мы переживаем не лучший момент, но это футбол, иногда ты проигрываешь, – приводит пресс-служба УЕФА слова Тадича. – Нам тоже тяжело принимать эти поражения. Но завтра следующий матч. Необходимо проявить себя в этом великолепном турнире, собраться с силами, как бы это ни было сложно.

Важна ли для меня борьба за первое место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов? Вовсе нет. Я никогда не гонюсь за индивидуальными призами, потому что считаю команду гораздо важнее. Я всегда стараюсь делать так, чтобы моя команда побеждала, а остальное происходит параллельно.

Игрок занимает третью строчку в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов.

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