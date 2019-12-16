Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо подвел итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где мадридцы встретятся с «Манчестер Сити».

— Все команды в жеребьевке были жесткими, — цитирует Бутрагеньо официальный сайт УЕФА. — «Манчестер Сити» — отличная команда во всех смыслах, так что это будет блестящая битва, мы должны хорошо к ней подготовиться. Игроки знают, что это соревнование значит для нашего клуба, и «Сити» обязывает нас отдать все свои силы.

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