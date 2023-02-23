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Диогу Кошта: «Поражение не повлияло на уверенность «Порту»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Порту» Диогу Кошта прокомментировал поражение от «Интера» (0:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Поражение не повлияло на нашу уверенность. Впереди ответная игра на «Драгау», в которой мы хотим победить. Обидно проигрывать вот так, когда отдаешь все силы. Но мы показали свое лицо в этой игре и обязательно покажем себя в ответной встрече. Сделаем все возможное, чтобы победить в противостоянии», — цитирует пресс-служба УЕФА Кошту.

Ответная игра состоится 14 марта в Португалии. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

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