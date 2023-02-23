Пепе: «Трудно объяснить это поражение «Порту» после такой хорошей игры»

Защитник «Порту» Пепе прокомментировал поражение от «Интера» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Трудно объяснить это поражение после такой хорошей игры. Мои поздравления «Интеру». Надеюсь, что в ответной игре, перед своими болельщиками, мы сможем себя показать. Мы неплохо сыграли впереди и создали по крайне мере два верных момента, когда могли забить. Но в этом турнире за плохую реализацию приходится платить высокую цену.

Мы показали свой класс. Показали, что можем сражаться за победу, но Онана блестяще играл в воротах. «Интер» стал превосходить нас помоментам только после красной карточки, а до этого мы контролировали ход матча, много владели мячом и находили пространство для атак», — цитирует пресс-служба УЕФА Пепе.

Ответная игра состоится 14 марта в Португалии. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.