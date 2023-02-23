Возвращение Лукаку в «Интер» получалось провальным. Теперь его гол может открыть дорогу в четвертьфинал Лиги чемпионов

С удьбу напряженной игры в Милане решил гол бельгийского форварда.

«Интер» и Лига чемпионов — сложная и в целом грустная тема. Не в принципе, а с тех времен как «нерадзурри» выиграли «ушастый» кубок под началом Жозе Моуринью. Доходило до абсурда — не выходившая из группы целых девять лет команда проваливалась даже с мощным чемпионским составов времен Антонио Конте. Заколдованный барьер пробили только в прошлом розыгрыше — уже под началом Симоне Индзаги.

Этого тренера много критикуют, однако в еврокубках он как минимум не проваливается. Год назад «Интер» достойно бился с дошедшим до финала «Ливерпулем», пропустив решающий мяч в концовке ответного матча. Теперь вышел из сложнейшей группы, оставив за спиной «Барселону». Причем, если верить генеральному директору Джузеппе Марротте, клуб не закладывал в бюджет на сезон попадание в плей-офф. Зато, в отличие от сине-гранатовых, заработал, что актуально с учетом серьезных долгов клуба и ожидаемой смены владельца.

У «Порту» за это время в Лиге чемпионов достижений локального характера было больше. Причем все последние прорывы случились против итальянских команд. И какие это были матчи! Четыре года назад «драконы» отыгрались после поражения в первом матче и додавили «Рому» в концовке овертайма ответной встречи. А весной 2021-го в Турине случился памятный эпизод с решающим штрафным Сержиу Оливейры и стоявшим в «стенке» Криштиану Роналду, который просто отвернулся от мяча.

Возможно, секрет в личности главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау, отыгравшем на Апеннинах шесть лет в качестве футболиста. Он неплохо выступал в «Парме», без особых успехов в «Интере» и очень ярко — в «Лацио» в компании с Индзаги. А в плане внимания к тактическим нюансам Консейсау вполне себе итальянец, и к визиту в Милан он тоже подготовился.

Например, отказался от типичной для внутренних турниров схемы с двумя нападающими. Благо, выбор в средней линии расширился после возвращения в строй Отавио. И как раз полузащитник сборной Португалии в первом тайме сыграл одну из ключевых ролей в самой яркой атаке гостей. Ее украшением стал пас пяткой от Тареми, однако последовавший за ним удар остановил Онана, а Галено с добивания умудрился промахнуться.

Ромелу Лукаку выходит на замену в матче «Интер» — «Порту». Фото Reuters

Солидно в целом смотрелась и оборона «Порту», в центре которой действовали даже не «драконы», а настоящие динозавры — 39-летний Пепе и 35-летний Маркано, отыгравший в свое время пару сезонов в «Рубине». За 45 минут у них случился один откровенный зевок, чем не воспользовался Лаутаро Мартинес. А уже перед уходом на перерыв, когда подачу Димарко со штрафного замыкал Бастони, можно было убедиться: вратарь «Порту» Диогу Кошта шикарен не только при отражении 11-метровых, но и при ударах в упор.

Хотя по крутости сейвов конкурс выиграл Онана, вскоре после перерыва вытащивший с ленточки два удара в упор. Да и в целом — несмотря на выход Лукаку — большую часть второго тайма «Порту» в атаке смотрелся перспективнее «нерадзурри». Однако гости сами осложнили себе жизнь, когда Отавио зацепил двигавшегося параллельно штрафной Хакана Чалханоглу и отправился в раздевалку за вторую желтую карточку.

Рискну предположить, что в равных составах «Порту» увез бы домой минимум ничью. А, возможно, и победу. Только в меньшинстве португальцы совершенно забыли об атаках и, прижавшись к воротам, пропустили. Причем концентрацию потерял Пепе, позволивший Лукаку пробить в штангу и со второй попытки преуспеть на добивании.

Эмоции у бельгийца били через край, что легко объяснимо. Он буквально рвался вернуться в «Интер», выражая недовольство тем, как использует его в «Челси» Томас Тухель. Однако весь сезон Лукаку заставлял вспоминать поговорку про реку, в которую нельзя войти дважды. Сложное отношение болельщиков, травмы, игровые проблемы. Этот гол — лишь четвертый в текущем сезоне. Предыдущие — «Виктории», «Лечче» и «Удинезе» — не более чем рабочие успехи. Даже проходные. А тут Ромелу напомнил о том, что может решать судьбу важных матчей. Но еще не противостояний. «Рому» и «Ювентус» «драконы» отправляли в нокаут в овертаймах вторых матчей, и на «Драгау» им по силам проглотить еще одну итальянскую жертву.