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Сегодня, 12:53

«Динамо» — «Урал»: Фомин, Смолов, Шатов и Бикфалви выйдут с первых минут

Сергей Разин
корреспондент
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Стали известны составы «Динамо» и «Урала» на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Динамо»: Шунин, Варела, Бальбуэна, Евгеньев, Скопинцев, Моро, Шиманьски, Макаров, Фомин, Захарян, Смолов.

Запасные: Будачев, Паршивлюк, Плиев, Кутицкий, Сазонов, Осокин, Сулаквелидзе, Грулев, Тюкавин, Н'Жи, Гладышев.

«Урал»: Помазун, Герамимов, Гогличидзе, Кузмичев, Шатов, Подберезкин, Егорычев, Мишкич, Железнов, Аугустыняк, Бикфалви.

Запасные: Ландаков, Емельянов, Динга, Колесниченко, Евсеев, Магомадов, Гаджимурадов, Юшин, Агеев.

Матч пройдет в Москве сегодня, 30 апреля и начнется в 14:00 мск.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
30 апр, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Урал

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Реал
Эспаньол

П1

18%

1.46

ТБ2.5

29%

1.69

Ф1(-1)

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
0
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