«Динамо» — «Урал»: Фомин, Смолов, Шатов и Бикфалви выйдут с первых минут

Стали известны составы «Динамо» и «Урала» на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Динамо»: Шунин, Варела, Бальбуэна, Евгеньев, Скопинцев, Моро, Шиманьски, Макаров, Фомин, Захарян, Смолов.

Запасные: Будачев, Паршивлюк, Плиев, Кутицкий, Сазонов, Осокин, Сулаквелидзе, Грулев, Тюкавин, Н'Жи, Гладышев.

«Урал»: Помазун, Герамимов, Гогличидзе, Кузмичев, Шатов, Подберезкин, Егорычев, Мишкич, Железнов, Аугустыняк, Бикфалви.

Запасные: Ландаков, Емельянов, Динга, Колесниченко, Евсеев, Магомадов, Гаджимурадов, Юшин, Агеев.

Матч пройдет в Москве сегодня, 30 апреля и начнется в 14:00 мск.