Экс-игрок ЦСКА Масалитин верит в то, что «Реал» пройдет в финал Лиги чемпионов

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити».

«Первая игра была очень хорошая, насыщенная голами, с обилием качественных атак и их прекрасным завершением. «Реал» неоднократно доказывал, что умеет переламывать ход неудачно складывающихся матчей для себя и решать их в свою пользу», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

По его мнению, команда под руководством Карло Анчелотти сумеет обыграть «Сити» и выйти в финал.

«Шансы «Реала» мне кажутся более предпочтительными, но в «Сити» работает Гвардиола, который хорошо знаком с манерой игры мадридцев, с испанским футболом в целом, поэтому он может разработать какую-либо специальную тактику под этот матч, нерешаемую для «Реала». Но все же думаю, что мадридцы окажутся сильнее», — добавил Масалитин.

В первом полуфинальном матче ЛЧ «Реал» в гостях уступил «Сити» со счетом 3:4. Ответная игра пройдет в среду, 4 мая, в Мадриде. Начало — в 22:00 по московскому времени.