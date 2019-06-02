Дик Адвокат – о финале ЛЧ: "Очень плохая игра"

Главный тренер "Утрехта" Дик Адвокат во время финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" (2:0) поделился мнением о качестве игры.

"Очень плохая игра, обе команды не знают, что делать, – цитирует Voetbalprimeur Адвоката. - Они часто встречаются и хорошо выучили друг друга, поэтому матч спокойный. Можно было ждать, что "Тоттенхэм" после пропущенного мяча сделает больше, но этого не произошло.

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