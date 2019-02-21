Диего Симеоне: "Атлетико" в матче с "Юве" был по-настоящему силен"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после победы над "Ювентусом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) отметил, что команда здорово отреагировала на поддержку трибун.

- Это мои парни, - цитирует официальный сайт УЕФА Симеоне. - Есть много трофеев, которые можно выиграть, но ты запоминаешь вот такие моменты демонстрации бойцовского духа. Лучшее что может случиться со спортсменом - оказаться в команде, которая знает, как биться и сражаться словно братья.

Сегодня мы были по-настоящему сильны. Перевели игру в нужное нам русло. Чувствовали себя комфортно, создавали моменты и в итоге забили голы, которые принесли нам победу над очень и очень мощным соперником.

Команда здорово отреагировала на поддержку трибун. Понимаем, что в Турине надо будет терпеть, как по мне, шансы команд по-прежнему примерно равны. Мы еще ничего не выиграли. Нам противостоит великая команда.