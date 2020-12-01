Депутат Лебедев считает, что «Локо» должен отправить в отставку Кикнадзе

Заместитель председателя Госдумы РФ, бывший член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал в интервью «СЭ» поражение «Локомотива» в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:3). В частности, Лебедев считает, что нужно отправить в отставку президента клуба Василия Кикнадзе.

— Кикнадзе надо отправить в отставку. За такой результат должен кто-то отвечать. Должен кто-то взять ответственность. У двоих игроков центра — «корона», на замену никого нет. Виноват тот, кто никого не купил", — сказал Лебедев.

После поражения от «Зальцбурга» железнодорожники потеряли все шансы на выход из группы в плей-офф Лиги чемпионов.

(Севастиан Терлецкий)