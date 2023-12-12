Деменко назвал фаворитов на победу в Лиге чемпионов

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко высказался о фаворитах Лиги чемпионов в сезона-2023/24.

«Я не сказал бы, что «Манчестер Сити» — сильнейшая команда на данный момент в Лиге чемпионов. По тем турам, что мы видели, наверное, можно выделить те команды, которые показывают более качественный футбол. Я говорю о «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Бавария». Это клубы, которые однозначно будут бороться за полуфинал-финал», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

«Манчестер Сити» и «Бавария» досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «ПСЖ» занимает вторую строчку в группе F, набрав семь очков.

13 декабря пройдет матч «Боруссия» — «ПСЖ». Начало — в 23:00 по мск.