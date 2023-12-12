Фанаты «Баварии» встречали игроков «Манчестер Юнайтед» оскорбительной песней

Болельщики «Баварии» пели оскорбительную песню игрокам «Манчестер Юнайтед» перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Когда футболисты английской команды вышли на разминку, фанаты гостей начали петь «Вы дерьмо и знаете об этом».

Матч между «МЮ» и «Баварией» проходит на «Олд Траффорд». Для выхода из группы в плей-офф ЛЧ команде Эрика тен Хага необходима победа над мюнхенцами и ничья в параллельном матче «Копенгаген» — «Галатасарай».