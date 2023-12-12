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Сегодня, 23:21

Фанаты «Баварии» встречали игроков «Манчестер Юнайтед» оскорбительной песней

Ана Горшкова
Корреспондент
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Болельщики «Баварии» пели оскорбительную песню игрокам «Манчестер Юнайтед» перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Когда футболисты английской команды вышли на разминку, фанаты гостей начали петь «Вы дерьмо и знаете об этом».

Матч между «МЮ» и «Баварией» проходит на «Олд Траффорд». Для выхода из группы в плей-офф ЛЧ команде Эрика тен Хага необходима победа над мюнхенцами и ничья в параллельном матче «Копенгаген» — «Галатасарай».

Харри Магуайр, Харри Кейн и&nbsp;Хвича Кварацхелия. «Манчестер Юнайтед» против «Баварии», Захарян в старте с «Интером»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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