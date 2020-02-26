Де Лигту разбили голову в матче с «Лионом»
26 февраля 2020, 23:49
Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт получил повреждение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона».
? — Matthijs de Ligt, oh man.. pic.twitter.com/V0W6J99sSM— ??? ??? ? (@TheEuropeanLad) February 26, 2020
После столкновения с партнером по команде Алексом Сандру у голландца из головы пошла кровь. Он смог продолжить матч после того, как ему сделали перевязку.
После первого тайма счет в матче 1:0 в пользу «Лиона».
Опрос
проголосовало: 7320Все опросы
Кто из участников плей-офф фаворит Лиги чемпионов-2019/2020?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...