Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби после матча с «Монако» (2:2) в квалификации Лиги чемпионов признался, что команда не собиралась отдавать мяч сопернику.

— Вы специально отдали мяч «Монако» или соперник забрал его у вас?

— Нет, это не было нашим решением. Мы не хотим оставлять мяч даже у мадридского «Реала». Но если соперник хороший, тогда мы тоже должны играть на оборону. Первый тайм, конечно, был не таким, как мы ожидали, но «Монако» — очень сильная команда. Они сделали очень жесткий прессинг. У нас не было скорости, силовой скорости, чтобы играть 20, 30, 40 метров. Показатель такой: когда Фернандо и Мудрик вошли в игру, матч совсем изменился. Я не знаю, заслужили мы сегодня или нет, потому что у «Монако» было много голевых шансов. У «Монако» есть технические, физические, индивидуальные качества. У нас другие физические характеристики, но есть техника и индивидуальность также. Не у всех скорость, как у Фернандо, например, который вышел на замену, но у нас есть то, чего нет в других командах, — сердце и яйца. И когда есть сердце и яйца, можно все делать. Сегодня не было такого матча, который я видел в своей голове, но я очень горд, потому что в перерыве я видел их чуть-чуть странными. У нас были сложности в тот момент. А потом сердце и яйца аннулировали разницу, которая была в первом тайме. А сердце и яйца нельзя купить на трансферном рынке.