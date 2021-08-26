Генеральный директор «Шахтера» хочет сыграть в группе Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин после ничьей с «Монако» в квалификации Лиги чемпионов отметил, что игра получилась нервной. Также он добавил, что в группе хотелось бы сыграть с «ПСЖ».

— Было такое, предынфарктное состояние, — цитирует пресс-служба клуба Палкина. — Честно говоря, сам не понял, как мы из этого вышли, потому что после первого тайма ситуация была сложная. Главное, что мы прошли дальше и теперь играем в группе. Хотел бы поздравить всех болельщиков, клуб, президента клуба! Это был один из ключевых матчей в сезоне, и мы были успешны, где-то и удача была на нашей стороне. В будущем, играя на групповой стадии Лиги чемпионов, мы удачу уже должны конвертировать и показать свой футбол, тот, который проповедуем и в который хотим играть. Думаю, матчи группового этапа Лиги чемпионов будут на порядок эффектнее, чем сегодняшний.

— Было два абсолютно разных тайма, во втором команда освежилась. Возможно, замены посодействовали тому, что результат в пользу «Шахтера»?

— В первом тайме мы не играли в свой футбол. Несколько ключевых футболистов выключились. Было сложно в такой ситуации показывать наш футбол. Но делаем скидку на то, что мы играли с «Монако», очень сильной командой из чемпионата, входящего в пятерку сильнейших в Европе. В первом тайме они показали, насколько сильны, эффективны, как умеют играть в футбол. Первый тайм полностью был за ними — это даже не обсуждается. В нашей команде много молодых ребят, игра была очень ответственной, и, может быть, кто-то из них выключался. Но это приходит только с количеством матчей и опытом. Я думаю, от игры к игре мы будем становиться сильнее, и таких моментов, как сегодня, уже не будет. Опять же, первый тайм однозначно за «Монако», во втором мы моментами играли достаточно хорошо.

— Какие команды вы хотели бы видеть с «Шахтером» в группе Лиги чемпионов?

— В группе легких команд нет — это же Лига чемпионов. Выбирать сложно. Можно встретиться с «ПСЖ», например, там хороший подбор футболистов, нашим болельщикам будет интересно.