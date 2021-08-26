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Генеральный директор «Шахтера» хочет сыграть в группе Лиги чемпионов с «ПСЖ»

03:08
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Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин после ничьей с «Монако» в квалификации Лиги чемпионов отметил, что игра получилась нервной. Также он добавил, что в группе хотелось бы сыграть с «ПСЖ».

25&nbsp;августа. Харьков. &laquo;Шахтер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2 д.в. Гости вели со&nbsp;счетом 2:0, но&nbsp;удержать победу не&nbsp;смогли.Харьковская драма. «Монако» выдал лучшую игру сезона, но команду Головина оставили без Лиги чемпионов 37-летний Пятов и 20-летний Мудрик

— Было такое, предынфарктное состояние, — цитирует пресс-служба клуба Палкина. — Честно говоря, сам не понял, как мы из этого вышли, потому что после первого тайма ситуация была сложная. Главное, что мы прошли дальше и теперь играем в группе. Хотел бы поздравить всех болельщиков, клуб, президента клуба! Это был один из ключевых матчей в сезоне, и мы были успешны, где-то и удача была на нашей стороне. В будущем, играя на групповой стадии Лиги чемпионов, мы удачу уже должны конвертировать и показать свой футбол, тот, который проповедуем и в который хотим играть. Думаю, матчи группового этапа Лиги чемпионов будут на порядок эффектнее, чем сегодняшний.

— Было два абсолютно разных тайма, во втором команда освежилась. Возможно, замены посодействовали тому, что результат в пользу «Шахтера»?

— В первом тайме мы не играли в свой футбол. Несколько ключевых футболистов выключились. Было сложно в такой ситуации показывать наш футбол. Но делаем скидку на то, что мы играли с «Монако», очень сильной командой из чемпионата, входящего в пятерку сильнейших в Европе. В первом тайме они показали, насколько сильны, эффективны, как умеют играть в футбол. Первый тайм полностью был за ними — это даже не обсуждается. В нашей команде много молодых ребят, игра была очень ответственной, и, может быть, кто-то из них выключался. Но это приходит только с количеством матчей и опытом. Я думаю, от игры к игре мы будем становиться сильнее, и таких моментов, как сегодня, уже не будет. Опять же, первый тайм однозначно за «Монако», во втором мы моментами играли достаточно хорошо.

— Какие команды вы хотели бы видеть с «Шахтером» в группе Лиги чемпионов?

— В группе легких команд нет — это же Лига чемпионов. Выбирать сложно. Можно встретиться с «ПСЖ», например, там хороший подбор футболистов, нашим болельщикам будет интересно.

Шахтер Д — Монако

Дополнительная информация:

https://shakhtar.com/ru-ru/news/2021/august/26_news/26_sergei-palkin/

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Евгений Козинов все материалы автора

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