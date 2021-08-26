Ковач объяснил, почему заменил Головина в матче с «Шахтером»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач после ничьей с «Шахтером» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов (2:2) объяснил, почему убрал с поля Александра Головина и Виссама Бен-Йеддера. Оба игрока были заменены на 76-й минуте.

— Чем была вызвана двойная замена Головина и Бен-Йеддера? Показалось, после этого игра команды в атаке ослабла.

— Я не совсем с вами согласен, потому что Бен-Йеддер сыграл 75 минут и сделал все что мог. Головин также подошел и сказал, что еще пару минут и ему нужен отдых. Я с вами не согласен, плюс у Кевина были неплохие шансы в атаке, но феноменально играл Пятов. Замены должны были быть, потому что был мощный ритм с нашей стороны и надо было что-то менять, чтобы его поддерживать. Мы сами виноваты, что не смогли решить в свою пользу этот матч в первом тайме. Были моменты, выход один на один, но помешали замечательные сейвы Пятова. Даже если посмотреть по статистике, то у «Шахтера» лишь один удар в створ ворот и два гола. Может, это и нечестно, но жизнь продолжается.